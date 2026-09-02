TRT Akademi’nin uluslararası eğitim ağı büyüyor

TRT Akademi, dijital çağın gereklilikleri doğrultusunda hazırlanan eğitim programlarıyla uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sunuyor.

Bu kapsamda düzenlenen Sancak TV Dijital ve Sosyal Medya Yayıncılığı Eğitimi, 26-27 Ağustos 2026 tarihlerinde çevrim içi olarak ve Boşnakça gerçekleştirildi.

Sırbistan’da faaliyet gösteren Sancak TV’den 10 personelin katıldığı programda, dijital haberciliğin yükselen başlıkları ele alındı.

Dijital medyada etkili içerik üretmenin yolları paylaşıldı

Eğitim programında “Dijital Hikâye Anlatıcılığı”, “Sosyal Medya Platformları İçin İçerik Oluşturma”, “YouTube, Instagram, X ve TikTok’un Yayın Kaynağı Olarak Kullanımı” başlıkları işlendi.

Katılımcılara dijital hikâye anlatıcılığının temel ilkelerinden etkili içerik üretim tekniklerine kadar geniş kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Hikâye kurgusu, görsel ve video odaklı içerik üretimi ve farklı platformların dinamiklerine uygun içerik planlama yöntemleri üzerinde duruldu.

Programda sosyal medya platformlarının yalnızca içerik paylaşım alanları olmadığı, aynı zamanda yeni nesil yayıncılık açısından önemli birer haber ve yayın kaynağı olduğu vurgulandı.

YouTube, Instagram, X ve TikTok özelinde içerik formatları, yayın süreçleri ve etkileşimi artırmaya yönelik yöntemler ele alındı.

3 binden fazla medya mensubuna eğitim verildi

TRT Akademi, farklı ülkelerden medya profesyonellerini bir araya getiren eğitim programlarıyla her geçen gün daha geniş bir etki alanına ulaşıyor.

Yurt dışına yönelik eğitimler kapsamında bugüne kadar yeni medya, televizyon, haber ve radyo gibi alanlarda 3 bin 856 yabancı medya mensubuna toplam 165 eğitim programı düzenlendi.

TRT, bugüne kadar 122 ülke ve 3 özerk bölgeye yönelik medya eğitimleri gerçekleştirdi.

TRT Akademi medya eğitimlerini küresel ölçekte sürdürüyor

TRT Akademi, yayıncılığın değişen dünyasına ışık tutan eğitim ve içerikleriyle medya profesyonellerini geleceğe hazırlıyor.

TRT’nin yarım asrı aşan yayıncılık deneyimi, yeni nesil eğitim modelleriyle sınırları aşarak dünyanın farklı coğrafyalarına ulaşıyor.

TRT Akademi’nin dijital medya, diksiyon, belgesel gibi farklı alanlarda hazırlanan eğitim programları, içerikleri ve uluslararası faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye trtakademi.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.