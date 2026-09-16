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Türkiye
AA 16.09.2026 13:32

Ankara'da uçurtmalar Gazzeli çocuklar için havalandı

Başkentteki okullarda "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği gerçekleştirildi.

Ankara'da uçurtmalar Gazzeli çocuklar için havalandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) illere gönderilen yazı doğrultusunda, Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla okullarda bu hafta "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinlikleri düzenleniyor.

Bu kapsamda, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Başkentteki okullarda da etkinlik yapıldı.

Keçiören'de bulunan Çiçek Bahçesi Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler, barış, güven, kardeşlik ve dayanışma mesajlarını uçurtmalar ve sanatsal çalışmalar aracılığıyla ifade etti.

Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Şahin ve velilerinde katıldığı etkinlikte, öğrenciler hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

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Ankara Okul Gazze Milli Eğitim Bakanlığı
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