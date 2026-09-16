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Türkiye
TRT Haber 16.09.2026 14:13

5 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 53 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma tarafından 5 ilde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 9 milyar 170 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 53 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

5 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 53 gözaltı

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat jandarma komutanlıklarınca çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tefecilik", "nitelikli yağma", "özel belgede sahtecilik" ve "kasten öldürme" suçları kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 53 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin hesaplarında 9 milyar 170 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Şüphelilere ait 273 milyon lira değerindeki mal varlığına da el konuldu.

Şüphelilerin, vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları belirlendi.

Açıklamada, operasyonların gerçekleştirilmesine katkı sunanlar tebrik edildi.

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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı
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