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Dünya
AA 16.09.2026 14:29

Brüksel'de öğrenciler eğitim ücretlerindeki artışı protesto etti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce öğrenci, üniversite kayıt ücretlerinin artırılması ve yükseköğretimde uygulanan başarı koşullarının ağırlaştırılmasını protesto etti.

Brüksel'de öğrenciler eğitim ücretlerindeki artışı protesto etti

Belçika'da Fransızca eğitim veren üniversite ve yüksekokul öğrencilerini temsil eden FEF'in çağrısıyla 5 bine yakın üniversite öğrencisi Brüksel Merkez Tren İstasyonu önünde bir araya geldi.

Yükseköğretim politikalarını protesto eden öğrenciler, ana yolları kullanarak Valonya-Brüksel Federasyonu hükümeti binası önüne kadar yürüdü.

Öğrenciler, üniversite ve yüksekokullarda yıllık tam kayıt ücretinin 835 avrodan 1194 avroya yükseltilmesine ve öğrencilerin eğitimlerini belirli süre içinde tamamlamalarını zorunlu kılan başarı koşullarının ağırlaştırılmasına karşı çıktı.

Öğrenciler, barınma, ulaşım, beslenme ve ders malzemeleri fiyatlarındaki artışa da tepki gösterdi.

Eğitim sendikaları ile bazı öğretmen grupları da öğrencilerin protestosuna destek verdi.

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