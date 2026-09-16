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Türkiye
AA 16.09.2026 13:54

Batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisindeki kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor

Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki 9 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen çalışmalar 15. gününde devam ediyor.

Batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisindeki kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında, 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama-kurtarma çalışmaları havadan ve denizden yapılıyor.

Ekipler, kaza sahasındaki arama tarama faaliyetlerini koordineli gerçekleştiriyor.

Silivri Sahili'nde kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan kriz merkezinde toplanan kayıp yakınlarının bekleyişi de devam ediyor.

Ne olmuştu?

Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından 10 kişilik mürettabatın bulunduğu "Tuğberk İmamoğlu" batmıştı.

Kazanın 4. gününde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) desteğiyle enkazın yeri tespit edilmiş, bu bölgede dalış ile tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı.

Batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin kaptanının cansız bedenine ulaşıldı
Batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin kaptanının cansız bedenine ulaşıldı

Yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında önceki gün çatma bölgesine yaklaşık 5 kilometre mesafede bir cansız erkek bedenine ulaşılmış, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen cansız bedenin, batan geminin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edilmişti.

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