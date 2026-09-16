KAPLAN ZPT, Endonezya görevine hazırlanıyor

FNSS'den yapılan açıklamaya göre, PT Pindad ve Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan sözleşmeyi takiben, PT Pindad ile FNSS arasında imzalanan KAPLAN Zırhlı Personel Taşıyıcı (KAPLAN ZPT) Geliştirme ve Üretim Sözleşmesi kapsamında ilk KAPLAN ZPT (HARIMAU APC) FNSS tesislerinde üretildi.

Aracın ön kabul testleri ise PT Pindad’ın katılımı ile Türkiye'de başarıyla gerçekleştirildi. Aracın Endonezya’ya sevkiyatı sonrasında son kullanıcı ile birlikte nihai kabul testleri gerçekleştirilecek. Endonezya’da, PT Pindad tesislerinde üretilecek olan ikinci aracın üretim faaliyetleri de eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

KAPLAN MT (HARIMAU) Projesi’nde yakalanan başarının devamı niteliğindeki KAPLAN ZPT Projesi, FNSS’nin teknoloji transferi ve yerel üretim alanlarındaki tecrübesini ve başarısını bir kez daha ortaya koydu.

KAPLAN ZPT, geleceğin muharebe sahası gereksinimlerini karşılamak üzere FNSS tarafından tasarlanan bir zırhlı personel taşıyıcı olarak FNSS KAPLAN Paletli Zırhlı Araç Ailesi arasında yerini alacak. KAPLAN ZPT’nin tasarım mimarisi, gelişmiş balistik koruma, sınıfının en iyisi mayın koruma sistemleri ve ateş gücü ile muharebe sahasında üstün bir beka kabiliyeti sağlaması hedefleniyor.

Sınıfının en hızlısı

Araç, nişancı, sürücü ve komutan dahil olmak üzere toplam 13 personeli taşıma kapasitesine sahip bulunuyor.

Asfalt/stabilize yollarda veya engebeli arazi koşullarında yüksek hızda hareket edebilen araç, her türlü arazi ve iklim koşulunda operasyon yapabilecek.

Araç, Muharebe Yönetim Sistemi ve mürettebat için hem gündüz hem de gece görüşü sağlayan 360 derece durumsal farkındalık kameraları gibi farklı görev ekipmanlarının kolay entegrasyonuna izin veren açık mimarili bir araç elektroniği altyapısı barındıracak.

KAPLAN ZPT, muharebe sahasının değişen tehditlerine karşı eşsiz bir çözüm sunmak üzere modüler beka sistemleri ile donatılacak, muharebe sahasında balistik ve mayın tehditlerine karşı koruma sağlayacak. KAPLAN ZPT yüksek personel taşıma kapasitesinin yanı sıra sınıfının en hızlı aracı olarak tasarlanacak. KAPLAN ZPT ayrıca kullanıcı isterlerine bağlı olarak, tanksavar füzeleri ve roket güdümlü el bombalarına karşı aktif koruma sistemi seçeneği ile de sunulabilecek.

Modüler tasarımla farklı görevlerin üstesinden gelecek

Araç, insanlı veya insansız kule sistemleri için olası entegrasyon seçenekleri ile tasarlanacak. 30 veya 35 mm gibi hafif ve orta kalibrelerin yanı sıra 120 mm havan ve güdümlü tanksavar kuleleri ve silah sistemleri ile donatılabilen modüler bir araç olarak görev yapacak.

Modüler tasarım, KAPLAN ZPT'nin mekanize piyade, keşif, komuta kontrol, kuvvet koruma, tıbbi tahliye, kurtarma, istihkam, kayar köprü ve doğrudan veya dolaylı ateş desteği gibi çok çeşitli görevleri yerine getirmek üzere yapılandırılmasına olanak tanıyacak

Araçta FNSS tarafından Türk Deniz Kuvvetleri Deniz Piyade Tugayı hizmetine sunulan Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA), KAPLAN MT ve ZPTP paletli araç ailesinin diğer araç konfigürasyonları ile büyük oranda ortak parça ve alt sistemler kullanılacak olması KAPLAN ZPT için önemli bir avantaj olacak.