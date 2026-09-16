Menzil artıyor: 500+ kilometrelik milli füzeler geliyor

Türk savunma sanayiinin son dönemlerdeki en önemli konu başlıklarından biri de menzili ve hassas vuruş yeteneği hayli yüksek yeni füzelerin test faaliyetleri…

Kimi envanterde olan, kiminde seri üretim aşamasına gelinen kimindeyse hazırlıkların hızla ilerlediği bu kabiliyeti ‘daha uzağa gidebilen yüksek menzilli füzeler’ noktasına indirgemek haksızlık olur. Bu füzeler sadece daha uzaktaki stratejik noktaları vurmakla kalmayacak. Kendilerinden sonra gelecek yeni üyelere için bir çıkış noktası olacak. Ayrıca, Ankara’nın elini sadece sahada değil masada da hayli güçlendirecek.

Türkiye’nin uzun menzilli milli füzeleri

Bu alanda son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz İHA-300/300-ER, TAYFUN Blok-3, TAYFUN Blok-4, CENK ve GEZGİN’i saymak mümkün.

Test atışının dumanı henüz üstünde olan İHA-300 geçtiğimiz günlerde AKINCI’dan ateşlenmiş ve hedefi vurmuştu. Bu bilgi kamuoyuyla paylaşılırken hedefin 250 kilometreden daha uzakta olduğu belirtilmişti.

Aslında bu kritik bir detay. Çünkü AKINCI’nın hızı ve çıkabildiği irtifa belli. Eğer siz İHA-300 füzesini bir savaş uçağından ateşlerseniz o zaman menzil de füzenin hızı da çok daha yukarıları taşınıyor.

Daha net bir ifadeyle İHA-300 bir savaş uçağından atıldığında menzil rahatlıkla 500 kilometrenin üzerine çıkıyor. Bu da son derece stratejik bir kazanım anlamına geliyor. Ki tam da bu noktada Türkiye’nin İHA-300’ün daha büyük versiyonu için halihazırda çalıştığı bilgisini de eklememiz gerekiyor.

[Tayfun'ın hazır blokları aralıklarla ilgili kurumlara teslim ediliyor.]

TAYFUN’un yeni blokları geliyor

Elimizdeki en önemli güçlerden biri olan TAYFUN ailesi için de kritik gelişmeler var. Hatırlanacağı üzere Blok-3 geçtiğimiz aylarda hareket halindeki deniz hedefini başarıyla vurmuştu. Böylece Ankara, hipersonik hızlara çıkabilen, üzerinde çok gelişmiş arayıcı başlık taşıyan, hareketli hedefleri de vurabileceği uzun menzilli bir füzeyi başarıyla test ettiğini göstermişti.

Aynı şekilde TAYFUN Blok-4’ün de çok yakın gelecekte envantere gireceğini biliyoruz.

Daha önceki yıllarda TAYFUN Blok-1 test atışı sırasında 561 km uzaktaki hedefi vurmuştu. Ancak Blok-3 ve Blok-4 için resmi bir menzil açıklanmadı. Yetkililer ‘olması gereken kadar’ vurgusu yaptı. Günün sonunda her iki blokta da 500 kilometrenin rahatlıkla geçileceği konuşuluyor.

[AKINCI'dan yapılan İHA-300-ER atışıyla 250 km uzaktaki hedef başarıyla vuruldu.]

Türkiye’nin ‘sır füzeleri’ CENK ve GEZGİN

Uzun menzilli yerli ve milli füzeler dendiğinde herkesin merak ettiği diğer iki projeyse CENK ve GEZGİN…

Elimizdeki son bilgi GEZGİN için seri üretim hazırlıklarının tamamlandığı yönünde. Bu da test ve kalifikasyon sürecinin son aşamaya yaklaştığını gösteriyor. Elbette sonraki durak seri üretim olacak.

Farklı platformlardan kullanılabilecek şekilde tasarlanan GEZGİN için resmi kurumlarca açıklanan bir menzil bilgisi olmadığını ekleyelim.

Buraya kadar saydığımı füzelerden ayrı bir başlığı hak eden CENK, orta menzilli balistik füze kategorisinde değerlendiriliyor. Geliştirme aşamasında olduğu bilinen CENK için de resmi herhangi bir menzil bilgisi bulunmadığının altını çizelim.

Tüm bunları birlikte düşündüğümüzde Türkiye’nin füze programındaki tek hedefin ‘daha uzağa ulaşmak’ olmadığı açıkça görülüyor. Ankara, farklı platformlardan farklı hedeflere daha uzaktan angaje olabileceği yeni bir dönem başlatıyor. Ve bu yeni dönem sadece sahada değil masada da Türkiye’yi farklı bir yere konumlandırıyor…