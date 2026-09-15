Çok Bulutlu 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.09.2026 16:00

Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü ziyareti kapsamında bugün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev de selamlar için teşekkür ederek, kendi selamlarının da Erdoğan'a iletilmesini istedi.

Görüşmede, Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda başarılı şekilde geliştiği, işbirliğinin "tek millet, iki devlet" ilkesi temelinde daha da güçlendiği memnuniyetle ifade edildi.

Enerji alanındaki işbirliğinin önemine değinilen görüşmede, alternatif enerji konusunda uluslararası pazarlara yeni çıkış yollarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

Azerbaycan ve Türkiye'nin lojistik açıdan önemine, özellikle Avrupa ile Asya arasında önemli bir köprü rolü üstlendiklerine işaret edilen görüşmede, uluslararası kuruluşlar çerçevesinde faaliyetlerin koordinasyonunun önemi vurgulandı.

Görüşmede, ikili ilişkilerin geleceği, bölgesel meseleler ve karşılıklı ilgi alanına giren diğer konular da ele alındı.

ETİKETLER
İlham Aliyev Hakan Fidan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
AK Parti MYK toplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:07
Bakırköy'de İETT otobüsünde yangın
16:07
Milli yazılım KOVAN için nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek
16:10
AK Parti MYK toplandı
15:39
Telenor'a Myanmar'da insanlığa karşı suç soruşturması
15:25
Bakan Fidan: Savaşın Karadeniz'de de yayılması kabul edilebilir değil
15:10
Çin, teknoloji güvenliğini tehlikeye atan vatandaşlarına yurt dışına çıkış yasağı uygulayacak
Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1385'e yükseldi
Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1385'e yükseldi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsunlu engelli genç Emre'yle sohbetinin görüntüleri paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsunlu engelli genç Emre'yle sohbetinin görüntüleri paylaşıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ