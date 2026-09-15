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Gündem
AA 15.09.2026 15:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsunlu engelli genç Emre'yle sohbetinin görüntüleri paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun Şehir Hastanesinin açılışı için gittiği Samsun'da otobüsten inerek engelli genç Emre Vural ile sohbet ettiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki programı kapsamında AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca, Samsun Büyükşehir Belediyesi Yalı Kafe Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına da katılmıştı.

Samsunlu engelli genç Emre, programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "hoş geldiniz" diyerek, bir süre önce annesiyle birlikte yolda ilerlerken Erdoğan'ın otobüsünü durdurduğunu ve Erdoğan'ın kendisine bir isteği olup olmadığını sorduğunu anlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da geçlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da geçlerle buluştu

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emre, ben şimdi otobüsten aşağı inmemiş olsam Allah'a bunun hesabını nasıl veririm? Biliyorsun, seni ben ilk defa bu seyahatte tanımadım. Yıllardır Samsun'a her gelişimde seni görüyorum." karşılığını vermişti.

Emre, "Bu liderin arkasından yürüyün. Bu liderin omzundan yük alın ve bu lidere sabah akşam dua edin. Ben öyle yapıyorum. Hepinizi de buna davet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun." diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Allah hep beraber yar ve yardımcımız olsun. Rabb'im bizleri inşallah yalnız koymasın" demişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsunlu engelli genç Emre'yle sohbetinin görüntüleri paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsunlu engelli genç Emre'yle sohbetinin görüntüleri paylaşıldı
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