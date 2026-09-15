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Dünya
AA 15.09.2026 15:08

Çin, teknoloji güvenliğini tehlikeye atan vatandaşlarına yurt dışına çıkış yasağı uygulayacak

Çin'de sanayi ve teknoloji güvenliğini tehlikeye atan vatandaşlara yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini öngören düzenleme yürürlüğe girdi.

Çin, teknoloji güvenliğini tehlikeye atan vatandaşlarına yurt dışına çıkış yasağı uygulayacak

Çin Devlet Konseyi tarafından temmuz ayında duyurulan 19 maddelik düzenleme, ülkenin teknoloji alanındaki ihracat ve ithalat yasaklarını ihlal eden kişilerin ülkeye giriş çıkışlarında tedbirler uygulanmasını öngörüyor.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeyle, Çin'in başta yapay zeka olmak üzere kritik teknolojilerin yurt dışına transferindeki kısıtlamaları ihlal ederek sanayi ve teknoloji güvenliğini tehlikeye atan kişilere tedbiren yurt dışına çıkış yasağı getirilebilecek.

Ayrıca yurt dışında suç işleyen vatandaşların ülkeden çıkışları da dönüşlerinden itibaren 6 ay ila 3 yıl kısıtlanabilecek.

Amaç ne?

Devlet Konseyinden yapılan açıklamada düzenlemelerin ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını korumayı amaçladığı kaydedildi.

Düzenlemenin, Çin'in ABD ile başta yapay zeka olmak üzere teknoloji alanında yoğun bir rekabete girdiği bir dönemde yürürlüğe girmesi dikkati çekti.

Pekin yönetimi, daha önce, 27 Nisan'da Çinli yapay zeka uygulaması Manus'un ABD'li teknoloji şirketi Meta'ya satışını durdurmuş ve şirketin kurucusu Çin vatandaşları Şiao Hong, Ci Yiçao ve Cang Tao'ya yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

Bu arada düzenlemenin yürürlüğe girdiği gün uluslararası sosyal medya platformlarında, Çinli teknoloji şirketi Huwei'in kurucusu Rın Cıngfey ve ailesinin Çin'i gizlice terk ettiğine dair doğrulanmayan iddialar yayıldı.

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