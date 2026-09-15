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Dünya
AA 15.09.2026 14:50

Avustralya'da mahkeme, seri cinayet hükümlüsünün şartlı tahliyesini onayladı

Avustralya'da mahkeme, "Snowtown cinayetleri" olarak bilinen seri cinayetlerde 4 kişiyi öldürmekten hüküm giyen James Vlassakis'in şartlı tahliye edilmesini onayladı.

Avustralya'da mahkeme, seri cinayet hükümlüsünün şartlı tahliyesini onayladı

South Australia Temyiz Mahkemesi, 1990'lı yıllarda işlenen seri cinayetlerin faillerinden Vlassakis'in şartlı tahliyesine ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, eyalet hükümetinin Vlassakis'in şartlı tahliye edilmesini engelleme girişimini reddederek, Şartlı Tahliye Kurulunun geçen ay aldığı serbest bırakma kararına onay verdi.

Şartlı Tahliye Kurulu Başkanı Frances Nelson, Vlassakis'in yaptıklarından pişmanlık duyduğunu, kendisine kişilik bozukluğu teşhisi konulmadığını belirterek, cezaevindeki davranışlarının "mükemmel" olduğunu ve toplum için risk oluşturmadığını savundu.

Snowtown cinayetleri

Avustralya'da 1990'lı yıllarda işlenen seri cinayetlerin kurbanlarının çoğunun cesedi, 1999'da South Australia eyaletindeki Adelaide kentinin kuzeyindeki Snowtown kasabasında asit dolu varillerde bulunmuştu.

Elebaşı John Bunting 11, suç ortağı Robert Wagner 10 cinayetten hüküm giymiş ve şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. İki cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiğini kabul eden diğer suç ortağı Mark Haydon ise 25 yıllık cezasını tamamlayarak 2024'te serbest bırakılmıştı.

1998'de 18 yaşındayken 4 kişiyi öldürdüğünü 2001 yılında kabul eden James Vlassakis, en az 26 yıl cezaevinde kalmak üzere müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Asgari ceza süresi Ağustos 2025'te dolan Vlassakis'e Aralık 2025'te şartlı tahliye hakkı verilmiş ancak eyalet hükümetinin itirazı üzerine bu karar bozulmuştu.


 

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