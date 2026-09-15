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Türkiye
AA 15.09.2026 15:05

İstanbul Havalimanı'nda 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'na Meksika'dan gelen yabancı yolcunun valizinde 25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekipleri 13 Eylül’de uçakla Meksika’nın Cancun kentinden İstanbul Havalimanı’na gelen yolcudan şüphelendi.

Kolombiya vatandaşı olduğu tespit edilen yolcu, gümrüğe tabi eşyası olmadığını belirtip yeşil alandan geçerek Türkiye’ye giriş yaptı.

Gümrük ekiplerince terminalde durdurulan yolcunun valizinde yapılan aramada 23 paket halinde 25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Pilot kıyafeti giyen 2 şüpheli aranıyor

Görüntüleri inceleyen ekipler, uyuşturucu kuryesi olduğu düşünülen yolcuya yardım ettiği değerlendirilen 2 kişinin de pilot kıyafetiyle havalimanından ayrıldıklarını tespit etti.

Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Pilot kıyafeti giyen 2 şüpheli ise aranıyor.

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