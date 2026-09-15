İlk yarıdaki derbilerin günleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, ligde 7 ile 16. haftanın müsabaka programını açıkladı. Buna göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakalarının gün ve saatleri de belli oldu.
Ligin ilk yarısındaki derbi maçların programı şöyle:
19 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş
26 Ekim Pazartesi:
21.30 Galatasaray-Fenerbahçe
30 Kasım Pazartesi:
21.00 Beşiktaş-Galatasaray
13 Aralık Pazar:
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor