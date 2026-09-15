Çok Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.09.2026 14:20

İlk yarıdaki derbilerin günleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında yapılacak derbi maçların tarihleri açıklandı.

İlk yarıdaki derbilerin günleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, ligde 7 ile 16. haftanın müsabaka programını açıkladı. Buna göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakalarının gün ve saatleri de belli oldu.

Ligin ilk yarısındaki derbi maçların programı şöyle:

8. hafta

19 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş 

9. hafta

26 Ekim Pazartesi:

21.30 Galatasaray-Fenerbahçe 

13. hafta

30 Kasım Pazartesi:

21.00 Beşiktaş-Galatasaray

15. hafta

13 Aralık Pazar:

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor 

ETİKETLER
Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray Trabzonspor
Sıradaki Haber
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 76 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:36
DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde müdahale çalışmalarına rağmen Ebola salgını yayılmayı sürdürüyor
14:25
El Nino kuraklığı Panama Kanalı'ndaki gemi geçişlerini yeniden kısıtlıyor
14:18
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 76 şüpheli tutuklandı
14:15
Kozinoğlu soruşturması kapsamında "Kurtlar Vadisi" senaristi Şaşmaz'ın ifadesine ulaşıldı
14:02
Charleroi Havalimanı'nda hava trafik kontrolörleri gece saatlerinde greve gidecek
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı
Milli havacılıkta önemli bir adım daha: HÜRKUŞ-II'ye askeri tip sertifikası verildi
Milli havacılıkta önemli bir adım daha: HÜRKUŞ-II'ye askeri tip sertifikası verildi
FOTO FOKUS
Operasyon köpekleri zorlu görevlerde polisin yanında
Operasyon köpekleri zorlu görevlerde polisin yanında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ