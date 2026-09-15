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Türkiye
AA 15.09.2026 16:31

FETÖ'nün gizli kamu yapılanmalarına operasyon: 26 gözaltı

FETÖ'nün gizli kamu yapılanması yönelik Ankara merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26’sı gözaltına alındı.

FETÖ'nün gizli kamu yapılanmalarına operasyon: 26 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün kamu gizli yapılanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda örgüt içerisinde faaliyetlerini sürdürdükleri belirlenen 28 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 15 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 26'sı gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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