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AA
HABER GİRİŞ
16.09.2026 03:01
, 16.09.2026 03:04
İstanbul'da tır garajında yangın
İstanbul Avcılar'da tır garajındaki bir tırda yangın çıktı. Alevlerin güçlükle kontrol altına alındığı yangında, tırda hasar meydana geldi.
[Fotograf: DHA]
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