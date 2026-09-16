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Türkiye
AA 16.09.2026 03:01

İstanbul'da tır garajında yangın

İstanbul Avcılar'da tır garajındaki bir tırda yangın çıktı. Alevlerin güçlükle kontrol altına alındığı yangında, tırda hasar meydana geldi.

İstanbul'da tır garajında yangın
[Fotograf: DHA]
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