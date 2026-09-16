Açık 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.09.2026 00:51

İşgalci İsrail'den biri muhafız 7 Filistinliye Mescid-i Aksa'ya 6 ay giriş yasağı

İsrail'in aralarında bir Aksa muhafızının da bulunduğu 7 Filistinliye Mescid-i Aksa'ya 6 ay boyunca giriş yasağı getirdiği duyuruldu.

İşgalci İsrail'den biri muhafız 7 Filistinliye Mescid-i Aksa'ya 6 ay giriş yasağı

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, "İşgal makamları bir gün içinde aralarında Aksa muhafızı Samir Ebu Kuveydir ile Emin el-Abbasi'nin de bulunduğu 7 Kudüslü hakkında 6 ay boyunca Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı kararı aldı." denildi.

Söz konusu 7 Filistinlinin girmesinin yasaklandığı bölgeleri gösteren haritaların da eklendiği kararın, Mescid-i Aksa'nın tüm avluları, girişleri ve buraya ulaşan yolları kapsadığı belirtildi.

İsrail'in bu uygulmalarla "Kudüslülerin Mescid-i Aksa'ya erişimini kısıtlamayı amaçlayan işgal politikasını tırmandırmayı" hedeflediği vurgulandı.

Valiliğin tespit edip belgeleyebildiği verilere göre, yılbaşından bu yana Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırmaya yönelik kararların sayısı 850'yi aştı.

Öte yandan valilik, 220 İsraillinin, İsrail güçlerinin koruması altında, sabah ve akşam saatlerinde Megaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bilgisini paylaştı.

Kudüs Valiliği, geçen ağustos ayında 5 bin 209 İsraillinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğine işaret etti.

Yahudiler, dini yılbaşı bayramı olarak bilinen "Roş Haşana'dan (12-13 Eylül) başlamak üzere Yom Kippur (Kefaret günü-21 Eylül), "Sukot Bayramı" (Çardaklar Bayramı 26 Eylül-2 Ekim) ve Simhat Tora (3-4 Ekim) bayramlarını kutlayacaklar.

Yahudi bayramlarının yaklaşmasıyla, Kudüs'te yaşayan Filistinliler hakkında verilen Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma kararlarında artış yaşanıyor.

ETİKETLER
İsrail Mescid-i Aksa
Sıradaki Haber
Suudi Arabistan'da 3 kent için "tehlikenin geçtiği" duyuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:40
İstanbul'da 11,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
00:44
Suudi Arabistan'da 3 kent için "tehlikenin geçtiği" duyuruldu
00:32
Esenyurt'ta servisin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü
23:45
İzmir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
23:17
Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti
23:16
İran'a yönelik saldırıların Pentagon'a maliyetinin 38 milyar dolara ulaştığı tahmin edildi
Safranbolu'da unutulmaya yüz tutan zanaatlar ile el emeği meslekler sergilendi
Safranbolu'da unutulmaya yüz tutan zanaatlar ile el emeği meslekler sergilendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsunlu engelli genç Emre'yle sohbetinin görüntüleri paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsunlu engelli genç Emre'yle sohbetinin görüntüleri paylaşıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ