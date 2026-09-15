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Dünya
AA 15.09.2026 23:16

Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara İsrail tarafından düzenlenen saldırıda biri çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

Sağlık kaynakları, İsrail’in Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği iki ayrı saldırıda 8 yaşındaki Emel el-Mugayyir ile bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli de yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail’e ait insansız hava aracının (İHA) saldırılarda Mevasi bölgesindeki Zemmali ve Asliye ailelerine ait çadırları iki saldırıyla hedef aldığını aktardı.

İsrail’in saldırıları, 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının devam eden ihlalleri kapsamında gerçekleşiyor.

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