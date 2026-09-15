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Dünya
AA 15.09.2026 22:59

Somali'de Türkiye'ye teşekkür gösterileri düzenlendi

Somalililer, Türkiye'nin ülkelerine verdiği desteğe teşekkür etmek amacıyla ülkenin farklı yerlerinde gösteriler düzenledi.

Somali'de Türkiye'ye teşekkür gösterileri düzenlendi
[Fotograf: AA]

Güneybatı Eyaleti'nin Baydhabo, Berdale, Afgoye, Wanna Wanlaweyn ve Jazeera bölgelerinde stadyum ve sokakları dolduran Somalililer, Türkiye'nin ülkelerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Toplumun her kesiminden katılımın gerçekleştiği destek gösterilerinde Somaliler, Türk ve Somali bayrakları dalgalandırdı ve büyük bir Türk bayrağı açtı.

Destek gösterilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un yan yana posterleri açıldı.

"Türkiye Somali'nin büyük kardeşi"

Göstericiler, iki ülke arasındaki ilişkilere de destek mesajı verdi.

Göstericiler taşıdıkları pankartlarda "Türkiye Somali'nin büyük kardeşi ve her zaman zor dönemde Somali'nin yanında oldu" ve "Somali ve Türkiye'yi birbirlerine kadim kardeşlik bağlar" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin Somali'ye desteğinden dolayı düzenlenen gösteriler yarın da devam edecek.

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