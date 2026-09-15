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Dünya
AA 15.09.2026 20:45

Fransa'da zam isteyen polisler Paris'te eylem yaptı

Fransa'da maaşlarının artırılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen binlerce polis başkent Paris'te yürüyüş düzenledi.

Fransa'da zam isteyen polisler Paris'te eylem yaptı

Sendikanın çağrısıyla ülkenin farklı noktalarından harekete geçen binlerce polis Paris'te bir araya geldi.

Polisler, Şanzelize Caddesi'nden başlayan yürüyüşlerini Ulusal Meclis binasına doğru sürdürdü.

Hükümeti protesto eden polislerin üzerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yüzünün bulunduğu maskeler​​​​​​​ taktığı ve pankartlar açtığı görüldü.

Polisler görev primlerinin ve tazminatlarının artırılmasının yanı sıra çalışma koşullarının da iyileştirilmesini talep etti.

Polislerin yürüyüşüne katılanlar arasında 2027'deki cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olan ve eski İçişleri Bakanı Bruno Retailleau da yer aldı.

Polis sendikası, İçişleri Bakanı Laurent Nunez ile 4 Eylül'de yaptığı polislere ek ödenek sağlanmasına ilişkin görüşmelerde istediği yanıtı alamamıştı.

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