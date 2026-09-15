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Türkiye
AA 15.09.2026 21:31

Nevşehir'de 18 yıl sonra çözülen cinayetle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de yaşayan Sedat Ünal'ın 18 yıl önce öldürülerek cesedinin Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yol kenarına bırakılmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Nevşehir'de 18 yıl sonra çözülen cinayetle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Ünal'ın cesedinin 23 Kasım 2008'de Ürgüp ilçesi Karakaya köyü yakınındaki yol kenarında bulunmasıyla ilgili, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüpheli M.B, H.G, T.G, T.G, A.G, D.T. ve Y.B. Kayseri ve Antalya'da gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.B, T.G, T.G. ve H.G. nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler baz istasyonu kayıtlarıyla tespit edilmişti

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından dosya yeniden değerlendirmeye alınmış, yürütülen inceleme ve koordineli çalışmalar sonucunda, Ünal'ın söz konusu tarihte Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Gaziosman Mahallesi'ndeki ikametinden ayrılarak T.G'nin çalıştırdığı ruhsatsız kumarhaneye gidip D.T, H.G. ve Y.B. ile kumar oynadığı belirlenmişti.

Ünal ile aynı kumarhanede olanların baz istasyonu hareketlerini takip eden ekipler, şüphelilerden U.D'nin cep telefonu hattının HTS kayıtlarını incelediğinde, önce kumarhane adresinde, daha sonra Ünal'ın öldürülüp bırakıldığı bölgede sinyal verdiğini tespit etmişti.

Aynı süreçte U.D'nin kumarhanede bulunan diğer şüphelilerle yoğun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Kayseri'ye döndükten kısa süre sonra telefon hattını kapattığını belirleyen ekipler, şüpheli H.G'nin de kardeşleriyle telefon görüşmeleri yaptığını belirlemişti.

Zanlılar, 11 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak Nevşehir'e getirilmişti.

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