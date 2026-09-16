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Türkiye
AA 16.09.2026 01:54

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı Bursa istikametinde 5 otomobil, otobüs ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Altınova ve Çiftlikköy itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan bazı kişileri çıkararak sağlık personeline teslim etti.

Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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