Hafif Sağanak Yağışlı 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 16.09.2026 09:13

İçme sütlerinde yeni düzenleme: Sadece doğal aroma vericiler kullanılabilecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan düzenlemeyle içme sütlerinde yağ sınıflandırması "tam yağlı", "yağlı", "yarım yağlı" ve "yağsız" olarak yeniden belirlendi. Sakkaroz harici glukoz ve fruktoz şurubu gibi şeker türevlerinin ilavesi engellenirken aroma verici madde olarak sadece 'doğal aroma vericilerin' kullanılmasına izin verildi.

İçme sütlerinde yeni düzenleme: Sadece doğal aroma vericiler kullanılabilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakan Yumaklı, yazılı açıklamayla yapılan düzenlemelere ilişkin bilgi verdi.

Gıda güvenilirliğinin temini, tüketicinin yanıltılmasının engellenmesi ve gıda işletmeleri arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla önemli değişikliklere gidildiğini vurgulayan Yumaklı, düzenlemeyle "süt bazlı içecek" tanımının çıkarıldığını bildirdi.

Yumaklı, "Süt bazlı içecek, 'Miktar olarak son üründe en az yüzde 50 içme sütü içeren içecek' şeklinde tanımlanıyordu. Ancak piyasada süt bazlı içecek olarak isimlendirilen herhangi bir ürün bulunmuyor. Süt içeren piyasaya arz edilmiş ürünler ya çeşnili-aromalı içme sütü veya süt içeren içecek olarak tanımlanıyor. Bu sebeple tanımı tebliğden çıkardık." ifadelerini kullandı.

Ara yağ sınıflandırması kaldırıldı

Yumaklı, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi için içme sütlerinin yağlılık sınıflandırılmasına yönelik de önemli değişiklik yaptıklarını aktardı.

Daha önce yağlılık sınıflandırılmasında "tam yağlı", "yarım yağlı", "yağsız" sınıflarına uymayan ve etikete yağ miktarı "Yüzde … yağlı" şeklinde yazılarak piyasaya arz edilen ara yağ sınıflandırmalarını ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Yumaklı, değişiklikle "tam yağlı", "yağlı", "yarım yağlı" ve "yağsız" şeklinde düzenlemeye gidildiğini kaydetti.

Yumaklı, yeni sınıflandırmayla içme sütlerinin yağ sınıflandırmasının tüketiciler açısından daha anlaşılır hale getirildiğinin altını çizerek, "Bu sınıflandırma haricinde içme sütlerinde yağ sınıflandırması yapılması yasaklandı. Böylece tüketicinin yanıltılmasına sebep olabilecek çok farklı yağ oranlarıyla piyasaya içme sütü arz edilemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Sadece doğal aroma vericiler kullanılacak"

Çeşnili içme sütlerinde kullanılacak toplam çeşni oranına, kütlece en az yüzde 1 olacak şekilde ilk kez alt sınır getirildiğine dikkati çeken Yumaklı, içme sütlerine ilave edilebilecek şeker oranının, kütlece en fazla yüzde 5, ürünün toplam şeker oranının ise yüzde 9,5 olacak şekilde ilk kez sınırlandırıldığını anlattı.

Yumaklı, içme sütlerine ilave edilecek şekerin, Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği'nde tanımlanan "yarı beyaz", "beyaz" ve "ekstra beyaz" şekerle sınırlandırıldığına işaret ederek, şu bilgiyi verdi:

"İçme sütlerine sakkaroz harici glukoz ve fruktoz şurubu gibi şeker türevlerinin eklenmesi artık engelleniyor. İçme sütlerinde aroma verici madde olarak sadece 'doğal aroma vericilerin' kullanılması yönünde düzenleme yapıldı. Ayrıca içme sütlerinde 'doğal' ifadesinin kullanımına ilişkin düzenleme yapılarak sadece tam yağlı ve yağlı içme sütlerinde 'doğal' ifadesi kullanılabilecek. Doğal ifadesinin kullanılacağı içme sütleri katkı maddesi, çeşni maddesi, aroma verici ve benzeri hiçbir ilave bileşen içermeyecek, laktozsuz ya da laktozu azaltılmış içme sütlerinde 'doğal' ifadesi kullanılamayacak."

Yeni düzenlemelerin tüketiciler ve sektör için hayırlı olması temennisinde bulunan Yumaklı, "Gıda güvenilirliğinin temini, tüketicilerimizin yanıltılmasının engellenmesi ve gıda işletmeleri arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tebliğin yayımından önce faaliyet gösteren gıda işletmeleri, yeni düzenlemeye 31 Mart 2027'ye kadar uyum sağlayacak." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
İbrahim Yumaklı Resmi Gazete Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Altın güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:26
Uygulamadan kaçan sürücüye 610 bin 168 TL ceza
10:24
Kullanıcı deneyimini güçlendiren tasarım eğitimi TRT Akademi'de
10:06
Canlı hayvan nakil yönetmeliğinde değişikliğe gidildi
10:01
Brent petrolün varili 108,06 dolardan işlem görüyor
09:50
Dönmez'den "yapay zeka" mesajı: Türkiye direksiyonda olacak
10:01
MİT ve Emniyetten FETÖ operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
Gazze'de İsrail saldırısında hasar gören binanın çökmesi sonucu 5'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti
Gazze'de İsrail saldırısında hasar gören binanın çökmesi sonucu 5'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden Samsunlu Emre Vural yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden Samsunlu Emre Vural yaşadıklarını anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ