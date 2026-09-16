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Dünya
ScitechDaily 16.09.2026 07:32

Ay, sadece beş saatte oluşmuş olabilir: Dev çarpışma teorisi değiştiyor

Güneybatı Araştırma Enstitüsü (SwRI) ve Arizona Üniversitesi'nden araştırmacılar, gelişmiş bilgisayar simülasyonları kullanarak Ay'ın doğumuna ilişkin bilinenleri değiştirecek önemli bulgulara ulaştı.

Ay, sadece beş saatte oluşmuş olabilir: Dev çarpışma teorisi değiştiyor

The Astrophysical Journal Letters'da yayımlanan çalışmaya göre, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Dünya'ya Mars büyüklüğünde bir cismin çarpması sonucunda Ay, büyük ölçüde tek parça halinde saatler içinde ortaya çıkmış olabilir.

Araştırmada ilk kez, çarpışan iki gök cismindeki malzemenin yapısal mukavemeti hesaba katıldı. Bilim insanları daha önce çarpışmanın şiddeti nedeniyle kayaların eridiğini ve buharlaştığını varsayarak gök cisimlerinin akışkan gibi davrandığını varsayıyordu.

Ancak sıcaklığa bağlı jeolojik mukavemeti içeren yeni simülasyonlar, malzemenin gücünün çarpışma sonucunu doğrudan etkilediğini gösterdi.

Sıcaklığın ve kaya fiziğinin rolü

Gök cisimlerinin sıcaklığının çarpışmanın sonucunu belirlemede kritik rol oynadığı ifade edildi.

Dünya ve Theia adlı Mars büyüklüğündeki proto-gezegenin daha soğuk olduğu senaryolarda, çarpışmadan sadece beş saat sonra sağlam bir Ay'ın ortaya çıkabildiği görüldü.

Daha sıcak senaryolarda ise Theia'nın parçalanarak Dünya etrafında bir enkaz diski oluşturduğu ve Ay'ın bu kalıntılardan zamanla birleştiği biliniyor.

Bu durum, Ay'ın ilk oluşum biçimi ile dev çarpışmanın gerçekleştiği zaman arasında potansiyel bir bağlantı olabileceğine işaret ediyor.

Hala gizemini koruyan sorular

Araştırma Ay'ın ne kadar sürede oluştuğuna ışık tutsa da, Dünya ve Ay'ın bileşimindeki dikkat çekici benzerlik tam olarak açıklanamıyor.

Bilim insanları, bu yeni jeofizik yaklaşımın Ay'ın kökenini ve erken güneş sistemindeki koşulları daha iyi anlamak için yeni bir yol sunduğunu belirtiyor.

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