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Dünya
CNN International 16.09.2026 07:06

Kalp sağlığı için tam tahıllı gıdalar tüketilmeli: Uzmanlar ne öneriyor?

Avrupa Kalp Dergisi'nde yayımlanan kapsamlı bir araştırmaya göre, günde yaklaşık 90 gram (üç porsiyon) tam tahıl tüketmek kalp ve metabolizma sağlığını olumlu yönde destekliyor. Günlük tüketimin dört ila altı porsiyona çıkarılmasının ise çok daha güçlü faydalar sağladığı belirtiliyor.

Kalp sağlığı için tam tahıllı gıdalar tüketilmeli: Uzmanlar ne öneriyor?

Günde 3 ila 6 porsiyon tam tahıl tüketen bireylerde toplam kolesterol, kötü kolesterol (LDL), kan basıncı, vücut ağırlığı ve bel çevresi gibi kardiyovasküler hastalık riskini artıran yaklaşık bir düzine sağlık göstergesinde hafif ama anlamlı iyileşmeler görüldü.

Uzmanlar, tek başına diyete tam tahıllı ürünler eklemenin yeterli olmadığını vurguluyor.

Örneğin beyaz un yerine tam tahıllı unla yapılan hamur işleri tercih edilmeli; ancak karbonhidrat miktarını artırarak kilo alımına yol açmamak için dengeli bir beslenme düzeni gözetilmelidir.

Yulaf ezmesi, esmer pirinç, tam buğday ekmeği, farro, patlamış mısır ve kinoa gibi tam tahıllı gıdalar, lif ve besin öğelerini barındıran doğal kısımlarını korurken; beyaz pirinç ve beyaz unlu gıdalar işlenme sürecinde bu faydalı kısımlarından arındırılıyor.

"Çok tahıllı" veya "tam tahıllı ile yapılmış" etiketine sahip koyu renkli ekmeklerin çoğunlukla rafine un içerebileceğine dikkat çekiliyor.

Bu nedenle ambalajların arkasındaki içindekiler listesinin kontrol edilmesi ve ilk malzemenin mutlaka tam tahıl olması gerektiği ifade ediliyor.

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