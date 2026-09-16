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Dünya
The Guardian 16.09.2026 06:51

FBI: Rusya, ABD ve Avrupa'daki Ukrayna müttefiklerini hedef almayı planlıyor

Federal yetkililer, salı günü yaptıkları açıklamada Rus istihbarat servislerinin Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna'yı destekleyen Avrupa ülkelerinde hedefli suikastlar düzenlemeyi planladığını duyurdu.

FBI: Rusya, ABD ve Avrupa'daki Ukrayna müttefiklerini hedef almayı planlıyor

Manhattan federal mahkemesinde açıklanan iddianamede, bir istihbarat ağının ABD'de ve diğer ülkelerde kişileri gözetlemek ve öldürmek üzere para ödediği ya da ödemeye çalıştığı belirtildi.

İddianamede, ağ tarafından işe alınan kişilerin ayrıca Ukrayna yanlısı olarak değerlendirilen Avrupa ülkelerindeki sivil ve askeri altyapıya yönelik terör eylemleri gerçekleştirmek üzere görevlendirildiği kaydedildi.

New York FBI bürosunun başındaki isim James Barnacle Jr, Rus istihbarat servisleri ve ortaklarının ABD topraklarında ve dünyanın dört bir yanında insanları tehdit etme veya öldürme komplosu kurduğunu ifade etti.

Yetkililer, ağın daha önce Rus muhalifler ve sığınmacılara odaklandığını ancak son dönemde Ukrayna'nın müttefiki olarak görülen ülkeleri hedef almaya başladığını aktardı.

İddianamede, bu yaz ABD'de yaşayan bir kişinin önde gelen bir Rus muhalifi gözetlemek ve öldürmek üzere işe aydınlatılmaya çalışıldığı, ancak bu kişinin cinayet teklifini reddettiği bilgisine yer verildi.

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