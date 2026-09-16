Macklemore'un ardından Ed Sheeran'in ABD turnesinde tüm alt sanatçılar ayrıldı

Amerikalı rapçi Macklemore'un sahnesinde Filistin yanlısı açıklamalar yapmasının ardından turne kadrosundan çıkarılmasına tepki gösteren kalan tüm alt sanatçılar turneden çekildiğini açıkladı.

Finneas, Aaron Rowe, Lukas Graham ve Beoga ekibi turneyi bıraktıklarını duyurdu.

Ed Sheeran ise Macklemore'un çıkarılmasının kendisinin değil turne organizatörünün kararı olduğunu belirterek seyircileri hayal kırıklığına uğratmak istemediğini ifade etti.

Macklemore, New Jersey'deki konserlerinde "Özgür Filistin" çağrısı yapmış ve Gazze'deki yıkımı gösteren görsellere yer vermişti.

Olayın ardından Yahudi gruplar ve bazı mekanlar rapçinin turneden çıkarılması için baskı yapmıştı.

Turne organizatörü Messina Touring Group, bazı mekanların Macklemore'un sahne almasına izin vermeyeceğini bildirdiğini ve bunun turnenin iptal edilmesine yol açabileceğini belirtti.