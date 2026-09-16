Parçalı Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 16.09.2026 06:33

Macklemore'un ardından Ed Sheeran'in ABD turnesinde tüm alt sanatçılar ayrıldı

Amerikalı rapçi Macklemore'un sahnesinde Filistin yanlısı açıklamalar yapmasının ardından turne kadrosundan çıkarılmasına tepki gösteren kalan tüm alt sanatçılar turneden çekildiğini açıkladı.

Macklemore'un ardından Ed Sheeran'in ABD turnesinde tüm alt sanatçılar ayrıldı

Amerikalı rapçi Macklemore'un sahnesinde Filistin yanlısı açıklamalar yapmasının ardından turne kadrosundan çıkarılmasına tepki gösteren kalan tüm alt sanatçılar turneden çekildiğini açıkladı.

Macklemore, konserinde Filistin'e destek verdiği için Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarıldı
Macklemore, konserinde Filistin'e destek verdiği için Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarıldı

Finneas, Aaron Rowe, Lukas Graham ve Beoga ekibi turneyi bıraktıklarını duyurdu.

Ed Sheeran ise Macklemore'un çıkarılmasının kendisinin değil turne organizatörünün kararı olduğunu belirterek seyircileri hayal kırıklığına uğratmak istemediğini ifade etti.

Macklemore, New Jersey'deki konserlerinde "Özgür Filistin" çağrısı yapmış ve Gazze'deki yıkımı gösteren görsellere yer vermişti.

Olayın ardından Yahudi gruplar ve bazı mekanlar rapçinin turneden çıkarılması için baskı yapmıştı.

Turne organizatörü Messina Touring Group, bazı mekanların Macklemore'un sahne almasına izin vermeyeceğini bildirdiğini ve bunun turnenin iptal edilmesine yol açabileceğini belirtti.

ETİKETLER
ABD Filistin Devleti
Sıradaki Haber
OpenAI yöneticisi Sam Altman: Dünya yapay zekadan korkmakta haklı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:29
Uzayda savaş tehlikesi: Rusya'dan ABD'ye sert tepki
07:30
Elon Musk'ın sözlerine rağmen X'te çocuk istismarı materyalleri varlığını sürdürüyor
07:26
Ardahan'da 5 gündür haber alınamayan kişi bulundu
07:14
Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın bir gün önce atış yaptığı ortaya çıktı
07:14
Kalp sağlığı için tam tahıllı gıdalar tüketilmeli: Uzmanlar ne öneriyor?
07:01
Yapay zekalar kendi arasında yeni bir İngilizce ile konuşmaya başladı
Safranbolu'da unutulmaya yüz tutan zanaatlar ile el emeği meslekler sergilendi
Safranbolu'da unutulmaya yüz tutan zanaatlar ile el emeği meslekler sergilendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsunlu engelli genç Emre'yle sohbetinin görüntüleri paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsunlu engelli genç Emre'yle sohbetinin görüntüleri paylaşıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ