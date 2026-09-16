Parçalı Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 16.09.2026 06:28

OpenAI yöneticisi Sam Altman: Dünya yapay zekadan korkmakta haklı

OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, yapay zeka sektörüne yönelik artan risk kaygıları karşısında dünyanın, şirketlerin doğru olanı yapacağına daha fazla inanması gerektiğini belirtti.

OpenAI yöneticisi Sam Altman: Dünya yapay zekadan korkmakta haklı

Altman, San Francisco'daki bir konferansta yaptığı konuşmada, yapay zeka araçlarının kapasitesinin hızla ilerlemesi nedeniyle insanların duyduğu korkuların haklı olduğunu söyledi.

Açıklama, Anthropic'ten ayrılan bir araştırmacının, kontrol edilmezse yapay zekanın on yılın sonuna kadar tüm insanlığı yok edebileceğini öne süren viral paylaşımının ardından geldi.

Yapay zekanın "tüm insanları öldürebilme" ihtimali yüzde 10'dan fazla
Yapay zekanın "tüm insanları öldürebilme" ihtimali yüzde 10'dan fazla

Bu iddialar yapay zeka geliştirme faaliyetlerine yönelik incelemeleri artırırken, Anthropic CEO'su Dario Amodei yapay zeka gelişim hızının yavaşlatılması ve hükümetlerin sektörü denetlemesi çağrısında bulundu.

Buna karşın Altman, OpenAI gibi şirketlerin kendi kendilerini denetleyebilecek kapasitede olduğunu ifade etti.

Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg de her yapay zeka laboratuvarının güvenlik odaklı araçlar geliştirme konusunda teşvike sahip olduğunu savundu.

Yapay zeka liderlerinden yavaşlama kararı: Gelişmeler bizi geride bıraktı
Yapay zeka liderlerinden yavaşlama kararı: Gelişmeler bizi geride bıraktı

Nvidia CEO'su Jensen Huang ise dış güçlerin yönetimine ihtiyaç duyulmadığını belirterek yeni sürümlerin piyasaya çıkıp çıkmayacağına yapay zeka firmalarının karar vermesi gerektiğini söyledi.

Sektördeki bazı isimler ise yapay zeka şirketlerinin tamamen kendi kontrollerine bırakılmasının büyük riskler barındırdığını vurguladı.

OpenAI ve Anthropic liderleri, güvenlik konusunda sektör çapında bir anlaşmaya varmak için çalışmaya başladıklarını açıkladı.

ETİKETLER
OpenAI Sam Altman Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Danimarka: Rus savaş gemisinden helikopterimize acil durum işaret fişeği atıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:29
Uzayda savaş tehlikesi: Rusya'dan ABD'ye sert tepki
07:30
Elon Musk'ın sözlerine rağmen X'te çocuk istismarı materyalleri varlığını sürdürüyor
07:26
Ardahan'da 5 gündür haber alınamayan kişi bulundu
07:14
Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın bir gün önce atış yaptığı ortaya çıktı
07:14
Kalp sağlığı için tam tahıllı gıdalar tüketilmeli: Uzmanlar ne öneriyor?
07:01
Yapay zekalar kendi arasında yeni bir İngilizce ile konuşmaya başladı
Safranbolu'da unutulmaya yüz tutan zanaatlar ile el emeği meslekler sergilendi
Safranbolu'da unutulmaya yüz tutan zanaatlar ile el emeği meslekler sergilendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsunlu engelli genç Emre'yle sohbetinin görüntüleri paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsunlu engelli genç Emre'yle sohbetinin görüntüleri paylaşıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ