OpenAI yöneticisi Sam Altman: Dünya yapay zekadan korkmakta haklı

Altman, San Francisco'daki bir konferansta yaptığı konuşmada, yapay zeka araçlarının kapasitesinin hızla ilerlemesi nedeniyle insanların duyduğu korkuların haklı olduğunu söyledi.

Açıklama, Anthropic'ten ayrılan bir araştırmacının, kontrol edilmezse yapay zekanın on yılın sonuna kadar tüm insanlığı yok edebileceğini öne süren viral paylaşımının ardından geldi.

Bu iddialar yapay zeka geliştirme faaliyetlerine yönelik incelemeleri artırırken, Anthropic CEO'su Dario Amodei yapay zeka gelişim hızının yavaşlatılması ve hükümetlerin sektörü denetlemesi çağrısında bulundu.

Buna karşın Altman, OpenAI gibi şirketlerin kendi kendilerini denetleyebilecek kapasitede olduğunu ifade etti.

Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg de her yapay zeka laboratuvarının güvenlik odaklı araçlar geliştirme konusunda teşvike sahip olduğunu savundu.

Nvidia CEO'su Jensen Huang ise dış güçlerin yönetimine ihtiyaç duyulmadığını belirterek yeni sürümlerin piyasaya çıkıp çıkmayacağına yapay zeka firmalarının karar vermesi gerektiğini söyledi.

Sektördeki bazı isimler ise yapay zeka şirketlerinin tamamen kendi kontrollerine bırakılmasının büyük riskler barındırdığını vurguladı.

OpenAI ve Anthropic liderleri, güvenlik konusunda sektör çapında bir anlaşmaya varmak için çalışmaya başladıklarını açıkladı.