Los Angeles'te habercilere ait helikopter düştü

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde iki konteyner ile çok sayıda aracın yandığı görüldü. İtfaiye ekipleri yangının söndürüldüğünü bildirdi.

Hava aracını kimin kullandığı henüz netlik kazanmadı ancak yerel medyadaki haberlerde kazanın ölümcül bir otobüs kazasının yakınlarında uçan bir haber helikopteri olduğu açıklandı.

Los Angeles Polis Departmanı, düşen helikopterin kendilerine ait olmadığını doğruladı.

Olay, salı günü yerel saatle 19:00'dan hemen önce Lurline Caddesi ile Nordhoff Sokağı kesişiminde meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturmayı Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu yürütecek.