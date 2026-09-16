Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsrailliler, Celile'de kaçak yerleşim kurdu

Yahudi Ulusal Fonu (JNF) İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Mecd el-Kurum'da hayvan otlatma bahanesiyle bir arazi kiraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki yasa dışı Tekoa Yahudi yerleşiminden gelen Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, yanlarında hayvan olmamasına rağmen bölgeye gelerek büyük bir çadır kurdu ve yerleşti.

İsraillilere bölgeye yerleşmeleri için alternatif alan teklif eden ve çiftlik hayvanlarını getirmeleri şartı koşan JNF'nin bu adımı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin orada olması durumunda arazilerine ulaşamayacaklarını belirten bölge halkının tepkisiyle karşılandı.

Mecd el-Kurum yetkilileri, kampın bölgedeki arazi sahiplerinin tarlalarına ulaşmasını engelleyeceğini ve bu kaçak yerleşimin İsrail hükümetinin bölgeye daha fazla Yahudi yerleştirmek yönünde beyan ettiği politikanın bir parçası olduğunu kaydetti.

Yerel yetkililer, kaçak yerleşim kurulduğu bölgeden kaldırılana kadar protesto düzenleyeceklerini belirtti. İsrailli aktivistlerden ve İsrail vatandaşı Filistinlilerden oluşan yüzlerce kişi, kaçak yerleşimi protesto etti.

Bunun üzerine JNF'in, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mecd el-Kurum'da kurdukları kaçak yerleşimin kaldırılması talimatı verdiği bildirildi.

Filistin asıllı İsrail milletvekili Ahmet Tibi, bölgede yaptığı açıklamada, "Mecd el-Kurum'a ve buradaki diğer bölgelere ait arazilerin gasbedilmesi konusunda bilinen bir geçmiş var. JNF'nin kararının uygulanmasını sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı Celile bölgesini Yahudileştirecekleri yönünde propaganda yapan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kaçak yerleşime karşı yapılan gösterilerden bir kesit paylaşarak, şunları kaydetti:

"Burası Gazze'de değil, Celile'de. Gelecek dönemde Celile'yi Yahudileştireceğiz, tıpkı Batı Şeria'da yaptığımız gibi."