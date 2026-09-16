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Dünya
The Guardian 16.09.2026 06:53

Singapur'da 'doomscrolling' ile mücadele için kitap okuyanlara para ödenecek

Singapur, doomscrolling (olumsuz haber akışına kapılıp gitme) alışkanlığıyla mücadele etmek amacıyla vatandaşlarına günde en az 15 dakika kitap okumaları karşılığında para ödemeye başladı.

Singapur'da 'doomscrolling' ile mücadele için kitap okuyanlara para ödenecek

Bu ay hayata geçirilen oyunlaştırma stratejisiyle Singapurylıların konsantrasyon, eleştirel düşünce ve hayal güçlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Program kapsamında okurlar, hükümet internet sitesinde her gün en az 15 dakikalık okuma seansı kaydettiklerinde 1 Singapur Doları kazanabiliyor.

Ulusal Kütüphane Kurulu başkanı Melissa Tam, alışkanlıkların küçük ve ulaşılabilir adımlarla inşa edildiğini belirterek her an yüzlerce başlığın kaydırıldığı bir dünyada basit bir hedefle yola çıktıklarını ifade etti.

Hükümet ayrıca gençlerin sosyal medyadan daha az zarar görmesi için günlük süre sınırlaması getirilmesi gibi seçenekleri değerlendiriyor.

Öte yandan Singapur'daki 15 yaşındaki öğrencilerin, 2025 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda (PISA) okuma alanında dünya sıralamasının zirvesinde yer aldığı biliniyor.

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