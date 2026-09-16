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Dünya
Independent 16.09.2026 06:45

Temizlik yaparken bulduğu bisküvi kutusundan servet çıktı

İngiltere'de eşinin vefatının ardından evini boşaltan bir kadın, eski bir bisküvi kutusunda 113 bin sterlinden fazla değerde altın sikke buldu.

Temizlik yaparken bulduğu bisküvi kutusundan servet çıktı

Kadının merhum eşinin, 1970'lerdeki ekonomik durgunluk döneminde altın biriktirdiği ve bu yatırımdan hiç kimseye bahsetmediği ortaya çıktı.

Elli yıl boyunca saklanan kutunun içinden, 41 adet Güney Afrika altın krugerrand sikkesi ve 21 adet altın sovereign çıktı.

Açık artırmada krugerrandlar 100 bin sterline, İngiliz sovereignleri ise 13 bin sterline alıcı buldu.

Penzance'daki Lay's Auctioneers'dan müzayedeci David Lay, kadının evinde eşyaları incelediği sırada atölyede oldukça ağır bir bisküvi kutusu fark ettiğini belirtti.

Kutuyu inceleyen uzmanlar, gümüş sikkelerin altında özel ambalajlarında saklanan ve orijinal faturalarıyla birlikte duran altınları keşfetti.

Yatırımcının 1975 yılında her bir sikke için 70 ila 80 sterlin arasında ödeme yaptığı, dönemin yüksek enflasyonu ve borsa kaygıları nedeniyle altını güvenli liman olarak tercih ettiği kaydedildi.

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