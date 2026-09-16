Danimarka: Rus savaş gemisinden helikopterimize acil durum işaret fişeği atıldı

Danimarka hükümeti, pazartesi günü "rutin" bir gözlem operasyonu sırasında yaşanan olay nedeniyle Rus büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Başbakan Mette Frederiksen, Rusya'nın tutumunu "pervasız" olarak nitelendirip bunun "göz korkutmayı ve bölmeyi" amaçladığını söyledi.

Rusya olayla ilgili kapsamlı soruşturma yürütüleceğini bildirdi ancak Danimarka helikopterlerinin Rus savaş gemilerinin yakınında "tehlikeli manevralar" yaptığını öne sürdü.

Yaşanan bu gelişme, NATO kuvvetlerinin Litvanya semalarında bir insansız hava aracını düşürdüğü gün meydana geldi.

Helikoptere atılan iki fişekten birin hava aracının yakınından geçti

Danimarka silahlı kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Gedser açıklarında uluslararası sularda bulunan bir Rus fırkateynine yönelik rutin fotoğrafçılık operasyonu sırasında bir Fennec helikopterine işaret fişeği atıldığı bildirildi.

Helikoptere atılan iki fişekten birinin hava aracının yakınından geçtiği belirtildi.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı olayı "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Rusya'nın kabul edilebilir davranış sınırlarını kademeli olarak zorladığını belirterek bunu kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Rus Büyükelçi Vladimir Barbin, Moskova'nın olayın tüm koşullarını ayrıntılı şekilde inceleyeceğini savunurken Danimarka helikopterinin kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu öne sürdü.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Rusya'nın davranışının pervasız ve tehlikeli olduğunu kaydetti.

Bu olayın, Litvanya üzerindeki İHA vakasıyla birlikte Avrupa'ya yönelik daha geniş bir Rus saldırganlığı ve provokasyonu örüntüsünün parçası olduğu ifade edildi.

Danimarka Savunma Bakanı Jeppe Bruus, fırkateyn mürettebatının helikopterlerle iletişim kurmaya çalışmadığını söyledi.

NATO savaş uçakları Litvanya hava sahasına giren bir insansız hava aracını düşürdü

Öte yandan, NATO savaş uçakları Litvanya hava sahasına giren bir insansız hava aracını düşürdü.

Yetkililer, İHA'nın salı günü gece yarısından kısa süre sonra komşu Belarus üzerinden ülkenin güneyine girdiğini belirtti.

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi, İHA'nın kökeninin henüz belirlenemediğini bildirdi ancak cumhurbaşkanı son aylarda artan Rus saldırganlığına dikkat çekti.

Litvanya, güney ve doğu sınırının büyük kısmını Rusya'nın kilit müttefiki Belarus ile paylaşıyor.

Polonya da pazartesi gecesi Rusya Federasyonu'na ait insansız hava araçlarının Ukrayna topraklarındaki saldırıları nedeniyle hava sahasında önleyici havacılık operasyonları gerçekleştirildiğini duyurdu.