İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde 2 otomobil çarpıştı.
Kazada kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İki otomobilin içerisinde sıkışan 9 kişi ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen kazazedelerin 2 yakını da sıkışanları çıkarmak isterken otomobillerin parçalanmış camları nedeniyle hafif yaralandı.
Kazada yaralanan 9 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bir süre trafiğe kapatılan bulvar, kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından yeniden açıldı.