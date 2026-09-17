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Türkiye
AA 17.09.2026 05:31

İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde sahil yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
[Fotograf: AA]

Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde 2 otomobil çarpıştı.

Kazada kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki otomobilin içerisinde sıkışan 9 kişi ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Olay yerine gelen kazazedelerin 2 yakını da sıkışanları çıkarmak isterken otomobillerin parçalanmış camları nedeniyle hafif yaralandı.

Kazada yaralanan 9 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapatılan bulvar, kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

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