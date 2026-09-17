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Türkiye
AA 17.09.2026 05:27

İstanbul'da ticari araçta yangın

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da ticari araçta yangın
[Fotograf: AA]

Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde seyir halindeki hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sürücü, aracını yol kenarına çekerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Caddenin bir şeridini trafiğe kapatan polis ekipleri, araç geçişlerini kontrollü sağladı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen araç, çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

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