Çok Bulutlu 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 17.09.2026 18:15

Yapay zekanın yanlış ellere geçmesi varoluşsal tehlike yaratabilir

Yapay zeka teknolojisinin yanlış ellere geçmesi durumunda insanlık için büyük bir tehdit oluşturabileceği belirtilirken, sektörün önde gelen isimleri ve liderler olası riskleri ve güvenli düzenleme yöntemlerini görüşmek üzere bir araya geldi.

Yapay zekanın yanlış ellere geçmesi varoluşsal tehlike yaratabilir

İskoçya'daki Dumfries House'da gerçekleştirilen zirveye, teknolojinin toplum yararına nasıl kullanılabileceğini değerlendirmek üzere aralarında Nvidia, OpenAI ve Anthropic gibi dev şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra siyasi figürler ve din adamları katıldı. Toplantıda, hızla gelişen yapay zekanın kontrol altında tutulması ve insanlığın hizmetinde kalmasının sağlanması gerektiği vurgulandı.

Yapay zekanın karanlık yönleri ve varoluşsal riskler

Zirvede konuşma yapan yetkililer, teknolojiyi geliştirenlerin dahi yapay zekanın can alma potansiyeli dahil olmak üzere karanlık kapasiteler geliştirebileceği konusunda uyarılarda bulunduğunu ifade etti. Teknolojinin yanlış kişilerin eline geçmesi halinde felaketlere yol açabileceği uyarısı yapılırken, asıl görevin sadece teknolojik ilerleme kaydetmek olmadığı, sistemin insanlığa ve doğaya hizmet etmesini güvence altına almak olduğu belirtildi.

Toplantı boyunca yapay zekanın gelecekteki kullanımını yönlendirecek ortak bir prensipler bütünü oluşturulması konusu ele alındı. Bu kapsamda Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang, güvenliğin her zaman öncelikli olması gerektiğini savunarak, yeterince güvenli bulunmayan ürünlerin piyasaya sürülmeyerek mühendislik çalışmalarına devam edilmesi gerektiğini dile getirdi. Huang ayrıca, açık kaynaklı modellerin üniversiteler ve araştırmacılar tarafından geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Sektör içi endişeler ve regülasyon tartışmaları

Son dönemde sektörde yaşanan gelişmeler ve güvenlik uyarıları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, uzmanlar ve şirket yöneticileri arasında denetim yöntemlerine dair farklı görüşler bulunuyor. Bazı araştırmacılar yapay zekanın insanlığın sonunu getirebileceği yönünde endişelerini dile getirirken, şirketler bu risklerin ciddiyetini kabul ediyor ancak güvenliğin sağlanmasında kendi süreçlerine güvenilmesi gerektiğini savunuyor.

Buna karşın eleştirmenler, yapay zekâ şirketlerinin kendi kendilerini denetlemesinin yeterli olmayacağını ifade ederek daha sıkı devlet denetimleri çağrısında bulunuyor. Sektördeki bu güvenlik tartışmaları, teknolojinin potansiyel faydaları ile olası tehditleri arasındaki dengenin nasıl kurulacağı sorusunu gündemin merkezinde tutmaya devam ediyor.

ETİKETLER
Yapay Zeka OpenAI
Sıradaki Haber
Alaska'da 6,5 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:31
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
19:24
Bakan Bolat yarın Roma'ya gidecek
19:15
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:55
Dünyanın atmosferindeki su buharı seviyesi rekor kırdı: aşırı yağış riski artıyor
18:19
TMO'nun arpa satışları başladı
18:04
Sermaye piyasalarına ilişkin spekülatif paylaşımlara erişim engeli
Köylüler farklı illerden getirdikleri erikleri kurutarak iç ve dış piyasaya satıyor
Köylüler farklı illerden getirdikleri erikleri kurutarak iç ve dış piyasaya satıyor
FOTO FOKUS
Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda tır yangını
Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda tır yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ