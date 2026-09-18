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TRT Haber 18.09.2026 08:01

İstanbul'da ünlü isimlere "uyuşturucu" operasyonu: 18 gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve yer temin etme suçlarına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında, aralarında oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul'da ünlü isimlere "uyuşturucu" operasyonu: 18 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele çalışmaları kapsamında yeni bir soruşturma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde; kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni olarak bilinen bazı isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, ayrıca madde kullanımına yer temin ederek süreci kolaylaştırdığına dair "makul şüpheyi destekleyen" somut delillere ulaşıldı.

Elde edilen deliller ışığında harekete geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine talimat vererek 18 şüpheli hakkında operasyon başlatılmasını istedi.

Talimat kapsamında jandarma ekiplerince gerçekleştirilecek operasyonda; şüphelilerin gözaltına alınması, ev ve iş yerlerinde arama yapılması, haklarında biyolojik inceleme işlemlerinin yürütülmesi ve ifadelerinin alınmasının ardından soruşturma işlemlerini yürütmek üzere Başsavcılıkta hazır edilmeleri istendi.

Operasyonda dikkat çeken isimler

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen isimler arasında Aras Bulut İynemli, Sefo (Seyfullah Sağır), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçükköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır ve Sayat Zurnacı'nın da bulunduğu öğrenildi.

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