İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti bugün hizmete alınacak

Halihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan üç ana ve iki yedek pistle faaliyet gösteren İstanbul Havalimanı, yeni yatırımla birlikte ilk doğu-batı yönlü pistine de kavuşmuş olacak.

2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde inşa edilen beton pist, havalimanının uçuş ağındaki operasyonel esnekliği önemli ölçüde güçlendirecek.

Uçuşlarda zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak

Yeni pistin devreye girmesiyle birlikte, özellikle iç hat uçuşlarında ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleri ile havada kalış sürelerinin kısalması hedefleniyor. Bu sayede hem yakıt tüketiminde tasarruf sağlanacak hem de zaman yönetimi daha verimli hale gelecek.

Olumsuz hava koşullarında operasyonel çeşitliliği artıracak olan yeni altyapı, iniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracak. Ayrıca, hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız bir şekilde yürütülmesine olanak tanıyacak olan bu pist, İstanbul Havalimanı’nın dünya havacılığındaki merkez konumunu pekiştirecek.