Bakan Çiftçi: Terörsüz Türkiye sürecinin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tutuyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin konuştu.

Bakan Çiftçi'nin ana gündeminde 'Terörsüz Türkiye' vardı.

Çiftçi, "Bu sürecin başarıya ulaşması, akamete uğramaması için valiliklerimizle beraber sahayı sürekli gözetim altında tutuyoruz. Kimse bu süreci zehirlemesin, enfekte etmesin. Bundan sonra terör örgütünü tabii bırakması yani bütün unsurlarıyla tasfiye olması hem Türkiye'de hem de Suriye'de Irak'ta, İran'da, Avrupa'da diğer unsurlarıyla beraber, uzantılarıyla beraber tasfiye olması için süreci takip ediyoruz" dedi.

Bakan Çiftçi, Terörsüz Türkiye hedefinin bölgeye taşınmasına ilişkin yeni bir öneriyi de açıkladı. Dört ülke arasında 'Terörsüz Bölge' hedefi doğrultusunda ortak bir mekanizma kurulabileceğini söyledi.

Çiftçi, "Bu ‘Terörsüz Bölge’ konusunda; Suriye, Irak, İran ve Türkiye arasında dörtlü bir mekanizma da geliştirebiliriz. Önümüzdeki günlerde mevkidaşlarımla bu konuyu da tekrar masaya yatıracağız. Kendilerine teklif olarak, öneri olarak sunacağım" açıklamasını yaptı.

Suç örgütleriyle mücadele

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin gündemindeki yeni nesil suç örgütleri de vardı.

Çiftçi, "Ben de arkadaşlarımıza talimat verdim. Ters kelepçe yapalım. Şöyle burunlarını bir sürtelim de, o yaptıklarının karşılığını bir görsünler, bir ibretiâlem olsun, diğerlerine de bir örnek olsun diye. Çünkü hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz" dedi.

Çiftçi, suç örgütlerine yönelik operasyonların bilançosunu da paylaştı. "1 Ocak tarihinden bugüne kadar 8 ay, 15 günlük bir süre geçti. 8,5 aylık bir süre geçti. Bu süre zarfında toplamda 562. Bu 8 aylık sonuçları veriyor burada. 2026'nın ilk 8 ayını veriyor. 557 suç örgütüne 1568 operasyonu düzenlemişiz. Bunların neticesinde de 6916 kişi cezaevine gönderilmiş durumda" verilerini paylaştı.

Okulların açılmasıyla tedbirler artırıldı

Çiftçi, 'Güvenli Okul' operasyonlarına da değindi. Okulların açılmasıyla birlikte güvenlik tedbirlerinin artırıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sözlerine şöyle devam etti:

"Bir gün içerisinde toplamda 3500 kişi gözaltına alınmış oldu. Yani bu konuda son derece kararlıyız. Okulların çevresinde asayiş, güvenlik, narkotik, çocuk şube müdürlüklerimizin uygulamaları devam edecek"