Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 69 yeni atama kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/316 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla, 69 emniyet mensubu yeni görevlerine atandı.

Kararnameye göre, Güvenlik Dairesi Başkanı Emrullah Gölcük, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na getirildi. Tanık Koruma Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Günay ile Polis Başmüfettişleri Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş da aynı şekilde Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Yusuf Topcan Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Personel Başkanı Ali Süllü Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Gökhan Demirtola ise Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Kararnameyle 39 ilin de emniyet müdürü değişti, 24 ilin emniyet müdürü ise merkeze çekildi.