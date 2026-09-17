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Dünya
AA 17.09.2026 23:35

ABD'nin Michigan eyaletinde eğitim sırasında F-16 savaş uçağı düştü

ABD'de bir F-16 savaş uçağının rutin eğitim sırasında Michigan eyaletinin kırsal kesiminde düştüğü bildirildi.

ABD'nin Michigan eyaletinde eğitim sırasında F-16 savaş uçağı düştü

ABD ordusu yetkilileri, Michigan'ın kırsal kesimlerinde bir F-16 savaş uçağının düştüğünü açıkladı.

Uçağın rutin bir eğitim uçuşu sırasında düştüğünü belirten yetkililer, pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak güvenli bir şekilde uçaktan ayrıldığı bilgisini paylaştı.

Yetkililer, kazanın Alpena bölgesindeki Ulusal Muhafız üssündeki eğitim sırasında gerçekleştiğini, düşen uçağın pilotunun hastanede tedavi gördüğünü kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın düştüğü bölgeden yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.

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