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Dünya
CBS News 18.09.2026 00:12

1700 yıllık nadir Odysseia parçası kütüphane kitabının arasında bulundu

Hollanda'daki bir üniversitede görevli araştırmacı, antik el yazmalarını incelediği sırada Homeros'un epik eseri Odysseia'ya ait 1700 yıllık çok nadir bir parça keşfetti.

1700 yıllık nadir Odysseia parçası kütüphane kitabının arasında bulundu

Radboud Üniversitesi'nden Dr. Mark de Kreij, Utrecht Üniversitesi'nin koleksiyonunda yer alan erken dönem Hristiyan el yazmalarını incelerken oyun kağıdı büyüklüğündeki küçük bir kağıt parçasının farkına vardı. Yunanca öğretmeni olan De Kreij, üzerindeki dili tanıyarak parçanın Homeros'un Odysseia destanına ait olduğunu belirledi.

Binlerce yıllık eser Mısır'dan geldi

Yaklaşık MS 300 yıllarına tarihlenen ve dünya genelinde bu döneme ait sadece 30 kadar benzer örneğin bulunduğu belirtilen parçanın, Mısır'ın Fayum ovasında yaşayan bir kişiye ait cep boyu bir Odysseia edisyonundan koptuğu anlaşıldı.

Nem lekesi bulunan ve her iki yüzünde de yazılar yer alan bu nadir parçanın, eserlerin dış kısımlarından aşındığı için kitabın ortalarına denk gelen bir bölümden kaldığı ifade edildi.

Mitolojik maceranın en heyecanlı kısmı

Keşfedilen parça, Odysseia'nın Odysseus'un aç kalan denizcilerinin Güneş Tanrısı Apollo'ya kutsal olan sığırları yemesini anlattığı 12. kitabından kalma bir kesit oluşturuyor. Dr. de Kreij, destanın bu kısmının okuması en keyifli ve eğlenceli bölümlerinden biri olduğunu belirtti.

Kütüphane kitabının sayfaları arasında saklı kalan bu tarihi bulgu, antik edebiyat dünyasında büyük heyecan yarattı.

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