Bilim insanları uyardı: Ay'daki su rezervleri büyük şehirler kurmaya yetmez

Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle 10 yıldan kısa sürede Ay'da kendi kendine büyüyen bir şehir kurma hedefi tartışma yaratırken, Harvard ve Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden bilim insanları bu planın su ihtiyacını hesapladı. Yüzeydeki cam boncuklar içinde milyarlarca ton su bulunma ihtimaline rağmen, bu kaynağın büyük metropoller için hızla tükeneceği belirtildi.

Su tüketimi ve nüfus dengesi

Araştırmacılar, milyonluk bir nüfusun içme, hijyen, tarım, roket yakıtı ve oksijen üretimi gibi ihtiyaçlar nedeniyle mevcut suyu iki buçuk yıldan kısa sürede tüketeceğini hesapladı. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki yüzde 98'lik geri dönüşüm oranı uygulansa bile, bu suyun bir milyonluk bir şehre ancak bir asır yeteceği, bunun da uzun vadeli sürdürülebilirlik için yetersiz olduğu vurgulandı.

Bilim insanları, 100 bin nüfuslu küçük bir şehrin bin yıl dayanabileceğini, 10 bin kişilik bir kasabanın ise 10 bin yıl boyunca su sorunu yaşamayacağını belirtti. Uzmanlar, Ay'daki suyun tarım ve beslenme ihtiyaçları nedeniyle hızla tükeneceğini, bu nedenle büyük şehirler yerine küçük araştırma üslerinin kurulmasının daha gerçekçi olduğunu ifade ediyor.

Kaynakların korunması ve uluslararası düzenleme çağrısı

Ay'ın kutuplarındaki suyun bilimsel açıdan büyük bir öneme sahip olduğu ve Dünya'nın evrimine dair sırlar barındırdığı belirtiliyor. Bu buzulların endüstriyel amaçlarla tüketilmeden önce mutlaka incelenmesi gerektiği savunuluyor.

Uzmanlar, Ay'daki su kaynakları için bir "altın hücumu" yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Değerli rezervlerin hızla tükenmesini önlemek ve olası çatışmaların önüne geçmek için uluslararası alanda kabul edilmiş yasal bir düzenleme çerçevesinin şart olduğu vurgulanıyor.