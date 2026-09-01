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Dünya
Reuters 18.09.2026 00:05

Yeni kedi türü keşfedildi: 100 yılı aşkın süredir bir ilk

Bolivya'da bir vahşi yaşam sığınacına getirilen gizemli bir kedinin incelenmesi sonucunda, 100 yılı aşkın süredir ilk kez tamamen yeni bir kedi (felid) türü keşfedildi. Bilim insanları, katıldığı genetik analizler ve yeni yöntemler sayesinde bu keşfin kedi aile ağacını kökten değiştirdiğini belirtiyor.

Yeni kedi türü keşfedildi: 100 yılı aşkın süredir bir ilk

Güney Amerika genelinde bulunan kaplan kedileri grubunun bir üyesi olan bu yeni tür, Bolivya'nın dağlık ve yüksek nemli Yungas ormanlarında keşfedildi. Yaklaşık 46 santimetre uzunluğunda ve 1,4 kilogram ağırlığında olan kedinin vücudunda açık kahverengi kürk üzerine düzensiz rozet desenleri bulunuyor.

Araştırmacılar, bu gizemli kedinin biyolojisi hakkında henüz çok az şey bilindiğini, dışkı örneklerindeki kemirgen kalıntılarının beslenmesine dair ipuçları verdiğini ve kamera tuzaklarına göre daha çok gece aktif olabileceğini belirtiyor.

Genetik analizler kedi aile ağacını değiştirdi

Uluslararası bir araştırma ekibi, Güney Amerika'nın çeşitli ülkelerinden ve müze koleksiyonlarından alınan 38 kedinin DNA'sını inceleyerek kaplan kedilerinin aslında beş genetik olarak farklı türden oluştuğunu ortaya koydu. Bilim insanları, Tilcayo soyunun diğer kaplan kedilerinden yaklaşık 1,4 milyon yıl önce ayrıldığını tespit etti.

Araştırmacılar ayrıca Peru'nun Yungas bölgesinde Leopardus tigrinus antisuyo adında yeni bir kaplan kedisi alt türü daha tanımladı. Uzmanlar, kaplan kedilerinin daha önce tek bir tür olarak değerlendirildiğini, ancak yeni yapılan bu genetik ayrımlar sayesinde IUCN Kırmızı Listesi'ndeki koruma statülerinin her bir soy için ayrı ayrı yeniden değerlendirileceğini ifade ediyor.

Tehdit altındaki ekosistemler ve koruma çağrısı

Yungas ormanları; ormansızlaşma, tarımsal genişleme, insan kaynaklı yangınlar ve madencilik faaliyetleri gibi büyük çevresel baskılarla karşı karşıya bulunuyor. Bilim insanları, tahrip edilen orman parça yerlerinin onarılmasının ve yaşam alanları arasındaki bağların korunmasının acil birer öncelik olduğunu vurguluyor.

Araştırmanın kıdemli yazarlarından Eduardo Eizirik, kedi gibi göz önündeki bir grupta bile hâlâ keşfedilmeyi bekleyen yeni türlerin bulunmasının önemli bir mesaj taşıdığını belirtti. Eizirik, dünyada keşfedilmeyi bekleyen pek çok tür olduğunu ve bu canlıların daha varlıkları tam olarak anlaşılmadan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

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