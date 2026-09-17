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Dünya
AA 17.09.2026 23:41

ABD, savaşa rağmen İranlı üst düzey hükümet yetkililerine BM Genel Kurulu için vize verdi

ABD, savaşın devam etmesine rağmen, İranlı üst düzey hükümet yetkililerine ve diplomatlara, New York'taki 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılmaları için vize onayı verdi.

ABD, savaşa rağmen İranlı üst düzey hükümet yetkililerine BM Genel Kurulu için vize verdi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'la savaş sürerken bu ülkenin Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi dahil, üst düzey İranlı yetkililere, gelecek hafta New York'ta gerçekleşecek BM Genel Kurulunun yüksek düzeyli toplantısına katılmaları için gerekli vizelerin verildiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin ulusal basınındaki haberlerde, bu gelişmenin, İran ile ABD arasında 6 ayı aşkın süredir devam eden çatışma, Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlığın çözülmesi veya İran'ın nükleer programı konusunda görüşmelere geri dönülmesine dair hiçbir işaretin olmaması nedeniyle, "alışılmadık bir durum" olduğu yorumlarına yer verildi.

Ayrıca söz konusu gelişmenin, ABD'nin İran destekli olduğunu öne sürdüğü Yemenli Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının arttığı bir dönemde yaşanması dikkati çekti.

BM toplantılarına ev sahipliği yapan ABD'nin, yabancı liderlerin New York'taki BM Genel Merkezi'ne gelmesini engelleme konusunda aslında sınırlı bir yetkisi bulunuyor. Öte yandan ABD geçmişte, aktif çatışma içinde olduğu veya dış politika anlaşmazlığı yaşadığı ülkelerin liderlerine vize vermeyi reddetmişti.

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