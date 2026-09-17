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Dünya
AA 17.09.2026 23:21

ABD'nin vize vermediği Filistin heyeti BM'de video yoluyla hitap edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, gelecek hafta yapılacak BM 81. Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurul'a video yoluyla hitap etmesini öngören kararı, 3'e karşı 152 oyla kabul etti.

ABD'nin vize vermediği Filistin heyeti BM'de video yoluyla hitap edecek

Filistin tarafından sunulan tasarı, Genel Kurul'da oylandı.

Oylamada 152 ülke, haftaya yapılacak BM 81. Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Genel Kurul'a önceden kaydedilmiş video ile hitap etmesine izin veren karar için "evet" oyu kullandı.

Oylamada ABD, İsrail ve Paraguay "hayır" oyu verirken, Kolombiya, Honduras, Panama ve Peru da çekimser kaldı.

Kararın ardından Filistin'in BM Büyükelçisi Riyad Mansur, lehte oy kullanan üye ülkelere teşekkür etti.

Mansur, Filistin yönetiminin, Abbas başkanlığındaki Filistin heyetinin BM toplantılarına katılma hakkını kullanmasının engellenmesini reddettiğini ve kınadığını söyledi.

"Bu durum üst üste ikinci yıldır yaşanıyor"

Büyükelçi Mansur, "Bu durum üst üste ikinci yıldır yaşanıyor ve bu yasa dışı davranışın bir daha tekrarlanmamasını ve tüm heyetlerle, tüm heyet başkanlarıyla birlikte olma, pozisyonumuzu tüm uluslararası topluma iletme görevimizi yerine getirme hakkımızın engellenmemesini içtenlikle umuyoruz." dedi.

Kararda, ABD'nin Filistin Devlet Başkanı Abbas dahil heyet üyelerine BM 81. Genel Kurul toplantılarına katılım için vize vermemesinden duyulan üzüntü dile getirilirken, Abbas'ın önceden kaydedilmiş video ile Genel Kurul'a hitap etmesine izin veriliyor.

Karar ayrıca, Filistin temsilcilerinin belirli üst düzey BM toplantılarına video konferans veya önceden kaydedilmiş video açıklamalarla katılmalarına da olanak tanıyor.

Kararın, yalnızca Genel Kurul'un 81. oturumu için geçerli olduğu ve gelecekteki genel görüşmeler veya zorunlu üst düzey toplantılar için bir emsal teşkil etmeyeceği de kaydediliyor.

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