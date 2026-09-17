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DHA 17.09.2026 19:30

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul Kongresi'ne ilişkin tedbir kararının kaldırılmasına hükmetti. Böylece Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi.

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi

Davacı vekilinin 14 Eylül 2026 tarihli dilekçesinde, Özgür Çelik ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin CHP’den istifa ettiği, tedbir kararının verildiği tarihte mevcut olan yönetim yapısının fiilen ve hukuken ortadan kalktığı belirtildi.

Somut olayda, gerek parti genel merkez yönetimine gerek İstanbul İl Örgütüne gerekse yeni kongre sürecine ilişkin sonradan ortaya çıkan gelişmeler karşısında verilen ihtiyati tedbirin, bu tedbir kapsamında göreve getirilen geçici kurulun varlığını sürdürmesini gerektiren koşulların bütünüyle ortadan kalktığı ifade edildi.

Dilekçede, davada tedbir verilmesi ve geçici kurul atanmasına yönelik hak ve taleplerden feragat edilerek, 2 Eylül 2025 tarihli ara kararla verilen tedbirin kaldırılması talep edildi.

Mahkeme, dilekçe ile dosya kapsamını birlikte değerlendirerek aradan geçen süreçte durum ve koşulların değiştiği kanaatine vardı. Mahkeme, 2 Eylül 2025 tarihli ara kararda uygulanmasına karar verilen ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti.

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