Kendini polis olarak tanıttığı kişiyi 3,5 milyon lira dolandırdı

Alınan bilgiye göre, telefonla aradığı H.B'ye kendisini polis olarak tanıtan zanlı, "Hesabınızda dolar ve avro cinsinden şüpheli giriş-çıkışlar var." diyerek mağduru yönlendirdi. Paniğe kapılan H.B, banka şubesine giderek şüphelinin belirttiği hesaba 3 milyon 500 bin 837 lira aktardı.

İşlemin ardından banka görevlilerinin uyarısıyla dolandırıldığını anlayan H.B, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paranın aktarıldığı hesap hareketlerini takibe aldı. Yapılan incelemede, söz konusu tutarın İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki bir kuyumcuya transfer edildiği tespit edildi.

Kocaeli ve İstanbul polisinin koordineli çalışması sonucu şüpheli R.T, kuyumcudan altın aldığı esnada suçüstü yakalandı.

Şüphelinin almaya çalıştığı altınlar kuyumcuya teslim edilirken, H.B'ye ait 3 milyon 500 bin 837 lira eksiksiz olarak sahibine iade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.