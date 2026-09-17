Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda tır yangını

Yangın, saat 16.30 sıralarında Esenyurt TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde çıktı. İddiaya göre, Bosna Hersek uyruklu Edın Purstahıç idaresindeki inşaat ve yapı malzemesi yüklü tırdan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Durumu farkeden şoför Purstahıç, aracı sağ şeride çekerek dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yol kenarındaki otluk alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında yaralanan olmazken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Alev alev yanan tır ve oluşan trafik havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.