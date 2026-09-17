Yapay Zeka Eğitim Programı'yla 5,2 milyon öğrenciye ulaşılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğunun 100. yılı vesilesiyle hayata geçirilen "Okuldan Öğrendim Eğitim Hareketi" kapsamında hazırlanan Yapay Zeka Eğitim Programı yeni eğitim-öğretim yılında uygulamaya alındı.

Ortaokul öğrencilerinin yapay zeka okuryazarlığını geliştirmeyi amaçlayan program, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ile Koç Holding CEO'su ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çakıroğlu'nun katılımıyla pilot uygulamanın gerçekleştirildiği Beykoz Koç Ortaokulu'nda tanıtıldı.

"Hedefimiz, yapay zekayı toplumsal fayda için tasarlayan, üreten nesiller yetiştirmektir"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, programın tanıtımında yaptığı konuşmada "Projemizin ana ekseni de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel bileşenlerinden biri olan okuryazarlık becerileri kapsamında, genel bir sistem düşüncesinin farkında olmayı, onu oluşturan parçaları bilmeyi, parçalar arasındaki ilişkileri kavramayı, sistemin amacını ve işlevini anlamayı ifade eder." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekaya bu gözle bakan bir öğrencinin, ekranda beliren ürünün arkasındaki veriyi, algoritmayı ve bunları tasarlayan zihni gördüğünü ve bu teknolojinin kime ve hangi amaçla hizmet ettiğini sorduğunu aktaran Yelkenci, "Hedefimiz, yapay zekayı yalnızca tüketen değil, onu anlayan, etik değerlerle sorgulayan ve toplumsal fayda için tasarlayan, üreten nesiller yetiştirmektir. Temennimiz odur ki bir gün bu çocuklarımızdan biri, yapay zekayla veya geliştirdiği daha ileri bir teknoloji ile ülkesine ve insanlığa fayda sağlayan bir eser ortaya koyduğunda gururla bunu 'Okuldan Öğrendim' desin." ifadelerini kullandı.

Koç Holding CEO'su ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çakıroğlu da konuşmasında, Koç Topluluğu olarak 100. yaşlarını kutladıklarını anımsatarak, ikinci yüzyıla eğitim alanında kalıcı ve yüksek etkili bir program miras bırakacak olmanın heyecanını yaşadıklarını, insan kaynağına ve eğitime yapılan yatırımı Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Yapay zekayı anlamanın ve doğru değerlendirebilmenin yeni bir temel okuryazarlık alanı haline geldiğine dikkati çeken Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Tüm bu gelişmeler ortak bir öngörüyü ortaya koyuyor. Bugün çocuklarımıza kazandırdığımız becerileri yalnızca bugünün ihtiyaçları üzerinden değerlendirirsek eksik kalır. Onları, henüz nasıl şekilleneceğini bütünüyle öngöremediğimiz bir dünyada öğrenmeye, sorgulamaya, uyum sağlamaya ve değer üretmeye hazırlamamız gerekiyor. Onlara yapay zeka kullanma becerisinden fazlasını kazandırmalıyız. Karşılarına çıkan bilgiyi sorgulamalarını, doğru ile yanlışı ayırt etmelerini ve teknolojiyi güvenli, etik ve sorumlu biçimde kullanmalarını öğretmek kritik hale geliyor."

Çakıroğlu, ülkenin genç, yeniliğe açık ve dinamik nüfusuyla bu dönüşümde önemli bir avantaja sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu potansiyeli nitelikli eğitim ve doğru becerilerle destekleyebilirsek, yapay zekanın sunduğu imkanlardan yararlanmanın ötesine geçebilir, bu alanda değer üreten ülkeler arasında daha güçlü bir konum elde edebiliriz. Programımızla güçlü bir kamu-özel sektör işbirliği hayata geçiriyor, bu sayede Türkiye'de ortaokul düzeyindeki yaklaşık 5,2 milyon öğrencinin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

Programa ilişkin

Yapay Zeka Eğitim Programı, Milli Eğitim Bakanlığının beceri odaklı, bütüncül ve "sistem okuryazarlığı" yaklaşımı doğrultusunda hazırlandı. Programla öğrencilerin yapay zekayı yalnızca kullanan değil, nasıl çalıştığını anlayan, sorgulayan ve ortaya çıkan sonuçları bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirebilen bireyler olarak yetişmelerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Programın içerik yaklaşımının oluşturulmasında Massachusetts Teknoloji Enstitüsünün (MIT) yapay zeka eğitimi girişimi MIT RAISE'ın küresel bilgi birikiminden yararlanıldı. MIT RAISE'ın 180'den fazla ülkede kullanılan araştırma temelli ve yaşa uygun eğitim kaynakları, akademisyenlerin katkılarıyla Türkiye'nin eğitim öncelikleri ve Milli Eğitim Bakanlığının eğitim yaklaşımı doğrultusunda uyarlandı.

Programın sınıf içi ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hazırlanması amacıyla ilk olarak 39 il ve 13 farklı branştan ortaokul öğretmenlerinin katılımıyla ihtiyaç analizi gerçekleştirildi. Ardından 23 il ve 11 farklı branştan 95 öğretmen ile akademisyen ve Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının katılımıyla uyarlama çalıştayı düzenlendi.

Program kapsamında öğrenciler için yapay zeka sınıf içi etkinlikleri, öğretmenler için ise uygulama rehberleri ve eğitimler hazırlandı. İçerikler, yapay zekanın farklı ders ve disiplinlerle ilişkilendirilmesine imkan sağlayacak şekilde tasarlandı.

Türkiye Yapay Zeka Turnuvası ile gerçek hayat problemlerine çözüm geliştirilecek

Programın ilerleyen aşamalarında düzenlenecek Türkiye Yapay Zeka Turnuvası kapsamında öğrenciler eğitimden sağlığa, erişilebilirlikten çevre ve sürdürülebilirliğe kadar farklı alanlardaki gerçek hayat problemlerine yapay zekadan yararlanarak çözümler geliştirecek.

Turnuvaya katılan takımlar, uzman eğitmenler ile Koç Topluluğu gönüllülerinden oluşan mentörler tarafından desteklenecek.

Çocukların gelişim yolculuğunu bütüncül bir yaklaşımla ele alan Okuldan Öğrendim Eğitim Hareketi, İlkokul Gelişim Modeli ve Yapay Zeka Eğitim Programı olmak üzere birbirini tamamlayan iki ana modelden oluşuyor.

Vehbi Koç Vakfı öncülüğünde uygulanan İlkokul Gelişim Modeli, çocukların erken yaşlarda güçlü bir öğrenme temeli edinmelerini desteklemeyi amaçlıyor. Modelde Öğretmen Ağı, Porta Eğitim Danışmanlık, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Eduten ve Aileden Okula Akademi farklı uzmanlık alanlarında katkı sunuyor.

Modelin, sahadan elde edilen deneyimler doğrultusunda diğer Vehbi Koç Vakfı bağış okullarında da kademeli olarak uygulanması planlanıyor.