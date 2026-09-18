Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarına göre, yarın yurdun batı ve güney kesimlerinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Anadolu'nuin kuzeydoğusu ile Karadeniz Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışların "kuvvetli" olacağı öngörülüyor.

Yarın Ankara’da en düşük 13, en yüksek 24 derece sıcaklık beklenirken, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar 30-33 derece civarında seyredecek.

Pazar günü yağış alanı daralıyor

Haftanın son günü olan pazar günü ise yağışlı hava sisteminin kuzeydoğuya çekilmesi bekleniyor. Pazar günü Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanağın aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Aynı gün, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Toroslar çevresinde de yerel gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

Batı bölgelerde ise parçalı bulutlu ve güneşli hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

Pazar günü Ankara'da sıcaklığın 25 dereceye kadar çıkması, İstanbul'da ise 17/26 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşları oluşabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.